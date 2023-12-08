Отцу устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки грозит два года колонии
Отцу 14-летней девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии № 5, грозит до двух лет лишения свободы за небрежное хранение оружия. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Так, против 53-летнего мужчины уже возбудили уголовное дело по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлёкшее смерть двух лиц".
Напомним, минувшим утром ученица восьмого класса брянской гимназии № 5 зашла в учебное заведение и открыла огонь из помпового ружья, взятого у отца. В результате двое погибли, в том числе и сама нападавшая, совершившая суицид. Ещё пятеро пострадали, за их жизни борются врачи. Тем временем отца девочки арестовали, а у школы образовался стихийный мемориал. Также силовики задержали охранницу и гендиректора ЧОО, охранявшей школу.