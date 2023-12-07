"До свидания": Директор брянской гимназии сбежала от журналистов после вопросов о стрельбе

Задержанная после стрельбы в брянской гимназии № 5 директриса Галина Сауткина не стала отвечать на вопросы журналистов о происшествии по завершении допроса в региональном СК РФ. Женщина спешно села в автомобиль и уехала, сообщил SHOТ.

Корреспонденты поинтересовались у главы образовательного учреждения, было ли ей известно о неработающих рамках металлодетекторов, которые пропустили спрятанное в тубусе оружие. Также журналисты спросили, кто понесёт наказание за роковой случай. Впрочем, Сауткина ограничилась лишь кратким "До свидания".