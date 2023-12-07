"До свидания": Директор брянской гимназии сбежала от журналистов после вопросов о стрельбе
Директор брянской гимназии отказалась комментировать стрельбу после допроса в СК
Задержанная после стрельбы в брянской гимназии № 5 директриса Галина Сауткина не стала отвечать на вопросы журналистов о происшествии по завершении допроса в региональном СК РФ. Женщина спешно села в автомобиль и уехала, сообщил SHOТ.
Корреспонденты поинтересовались у главы образовательного учреждения, было ли ей известно о неработающих рамках металлодетекторов, которые пропустили спрятанное в тубусе оружие. Также журналисты спросили, кто понесёт наказание за роковой случай. Впрочем, Сауткина ограничилась лишь кратким "До свидания".
Директор брянской гимназии № 5 отказалась комментировать стрельбу. Видео © t.me / SHOT
Лайф напоминает, что восьмиклассница открыла огонь из дробовика отца в брянской гимназии 7 декабря, убив сверстницу и ранив пятерых человек. С собой у девочки, которая после покончила с собой, обнаружили ножи и легковоспламеняющуюся жидкость. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Отец школьницы, которому принадлежит ружьё, задержан. На месте трагедии уже появился стихийный мемориал.
t.me / SHOT