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7 декабря, 18:13
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Мать убитой в Брянске школьницы со слезами описала расстрел дочки и разбила главную версию о мотиве

Мать погибшей в Брянске девочки заявила, что у неё не было конфликта с убийцей

Ольга, мама девочки, убитой одноклассницей в брянской школе, сообщила, что между школьницами не было конфликта и её дочь не была выбрана жертвой специально, а погибла из-за беспорядочного огня. Женщина также отклонила предположение, что девочки не поделили мальчика, ведь её дочка ни с кем не встречалась. Зато она была в хороших отношениях с убийцей, а в прошлом году они даже ходили друг к другу на дни рождения. Об этом мать погибшей сообщила SHOT.

Мать убитой школьницы об их отношениях с устроившей стрельбу одноклассницей. Видео ©т t.me / SHOT

"Просто Маша стояла первая, основной удар на неё пошёл. Попало ей в плечо, в лёгкое, в артерию... Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей", рассказала убитая горем женщина.

Ольга также вспомнила, что за несколько недель до трагедии одна из учительниц заметила в социальных сетях подозрительный чат с призывами к самоубийству. Тогда она попросила устроить собрание, на котором бы присутствовали родители и педагоги, чтобы это обсудить, но времени так и не нашлось. Женщина сказала, что не понимает, что могло побудить одноклассницу её дочери принести в школу ружьё и открыть огонь по другим детям. Родители девочки-стрелка пока не выходили с ней на связь.

Ольга воспитывала дочь и сына вместе с их отчимом, их семья верующая. Убитая девочка любила шить, готовить, вязать, играла на гитаре, училась в музыкальной школе и хотела стать врачом. Она была неконфликтной и поддерживала со всеми хорошие отношения. В конце декабря у неё должен был быть день рождения, на который она хотела позвать и одноклассниц-близняшек.

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Напомним, утром 7 декабря восьмиклассница гимназии № 5 в Брянске напала на одноклассников с отцовским дробовиком. Она убила девочку и ранила пятерых сверстников, а после свела счёты с жизнью. По предварительной информации, школьница хотела отомстить сверстникам за буллинг. Возбуждено уголовное дело. Задержаны отец девочки и директор школы. Подробнее о том, как подростку удалось пройти в школу с оружием и совершить убийство, читайте в нашем материале.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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