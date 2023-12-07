Мать убитой в Брянске школьницы со слезами описала расстрел дочки и разбила главную версию о мотиве

Ольга, мама девочки, убитой одноклассницей в брянской школе, сообщила, что между школьницами не было конфликта и её дочь не была выбрана жертвой специально, а погибла из-за беспорядочного огня. Женщина также отклонила предположение, что девочки не поделили мальчика, ведь её дочка ни с кем не встречалась. Зато она была в хороших отношениях с убийцей, а в прошлом году они даже ходили друг к другу на дни рождения. Об этом мать погибшей сообщила SHOT.

Мать убитой школьницы об их отношениях с устроившей стрельбу одноклассницей. Видео ©т t.me / SHOT

"Просто Маша стояла первая, основной удар на неё пошёл. Попало ей в плечо, в лёгкое, в артерию... Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей", — рассказала убитая горем женщина.

Ольга также вспомнила, что за несколько недель до трагедии одна из учительниц заметила в социальных сетях подозрительный чат с призывами к самоубийству. Тогда она попросила устроить собрание, на котором бы присутствовали родители и педагоги, чтобы это обсудить, но времени так и не нашлось. Женщина сказала, что не понимает, что могло побудить одноклассницу её дочери принести в школу ружьё и открыть огонь по другим детям. Родители девочки-стрелка пока не выходили с ней на связь.