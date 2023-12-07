В Брянске задержали директора школы, где произошла стрельба

В Брянске задержали директора школы № 5, где ученица устроила стрельбу из дробовика. 52-летнюю Галину Сауткину доставили на допрос в местный отдел СК. Следователи опрашивают её на предмет организации пропускного режима и охраны школы, сообщает Telegram-канал SHOT .

По сообщению канала, задержанная возглавляет образовательное учреждение с 2017 года, а ранее занималась преподаванием математики. Примечательно, что четыре года назад суд признал Сауткину виновной в нарушении правил госзакупок и оштрафовал на 3000 рублей.