В Брянске задержали директора школы, где произошла стрельба
Директор брянской школы № 5, где произошла стрельба. Обложка © t.me / SHOT
В Брянске задержали директора школы № 5, где ученица устроила стрельбу из дробовика. 52-летнюю Галину Сауткину доставили на допрос в местный отдел СК. Следователи опрашивают её на предмет организации пропускного режима и охраны школы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По сообщению канала, задержанная возглавляет образовательное учреждение с 2017 года, а ранее занималась преподаванием математики. Примечательно, что четыре года назад суд признал Сауткину виновной в нарушении правил госзакупок и оштрафовал на 3000 рублей.
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Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Два человека погибли и пятеро пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Задержан отец восьмиклассницы, которому принадлежит оружие. Также полиция допрашивает сестру-близняшку стрелявшей, которая могла знать о возможной расправе.