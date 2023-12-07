Кровь даже на стенах: СК показал видео осмотра тел на месте расстрела школьников в брянской гимназии

Следствие показало кадры работы оперативников в одной из аудиторий гимназии в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу по одноклассникам из отцовского дробовика. Видео публикует СК России в телеграм-канале.

Само помещение небольшое. На минувшую трагедию указывают жуткие следы крови даже на стенах, а также тела убитой девочки и покончившей с собой нападавшей. В классе также разбросаны тетради и учебники, перевёрнуты парты со стульями. На кадрах видно, как оперативник забирает телефон одной из погибших.