Кровь даже на стенах: СК показал видео осмотра тел на месте расстрела школьников в брянской гимназии
СК показал видео из брянской гимназии, где школьница стреляла по одноклассникам
t.me / Следком
Следствие показало кадры работы оперативников в одной из аудиторий гимназии в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу по одноклассникам из отцовского дробовика. Видео публикует СК России в телеграм-канале.
Место стрельбы в школе в Брянске. Видео © t.me / Следком
Само помещение небольшое. На минувшую трагедию указывают жуткие следы крови даже на стенах, а также тела убитой девочки и покончившей с собой нападавшей. В классе также разбросаны тетради и учебники, перевёрнуты парты со стульями. На кадрах видно, как оперативник забирает телефон одной из погибших.
Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Два человека погибли и пятеро пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Задержан отец восьмиклассницы, которому принадлежит оружие. Также полиция допрашивает сестру-близняшку стрелявшей, которая могла знать о возможной расправе.