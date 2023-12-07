Мурашко: Пострадавшим во время стрельбы в Брянске оказали помощь в полном объёме
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всем пострадавшим в результате стрельбы в брянской школе в полной мере оказана медицинская помощь.
"Врачи санавиации вылетели бортом для того, чтобы эвакуировать наиболее тяжёлых пациентов для дальнейшего лечения. Всю первую помощь в Брянске сделали, молодцы", — сказал глава ведомства на встрече с участниками движения "Волонтёры-медики" на выставке-форуме "Россия".
Как уже рассказывал Лайф, утром в четверг, 7 декабря, вооружённая ученица гимназии № 5 в Брянске напала на одноклассников с отцовским дробовиком. Она убила девочку и ранила пять ребят, а после свела счёты с жизнью. По одной из версий, таким способом школьница хотела отомстить сверстникам за буллинг. Возбуждено уголовное дело. Задержаны отец девочки и директриса школы. Известно, что у стрелявшей есть близняшка. Она могла знать о планах сестры. Подробнее о том, как девочке удалось пройти в школу с оружием и совершить убийство, — в нашем материале.