Мурашко: Пострадавшим во время стрельбы в Брянске оказали помощь в полном объёме

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всем пострадавшим в результате стрельбы в брянской школе в полной мере оказана медицинская помощь.

"Врачи санавиации вылетели бортом для того, чтобы эвакуировать наиболее тяжёлых пациентов для дальнейшего лечения. Всю первую помощь в Брянске сделали, молодцы", — сказал глава ведомства на встрече с участниками движения "Волонтёры-медики" на выставке-форуме "Россия".