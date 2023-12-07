Спецборт доставит двоих детей из Брянска в Москву для лечения
Губернатор Богомаз: Двоих детей из Брянска доставят в Москву для лечения
Спецборт доставит в Москву двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"По поручению министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву", — написал Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, состояние пострадавших оценивается медиками как стабильно тяжёлое.
Трагедия в гимназии № 5 в Брянске произошла утром 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу отцовский дробовик и напала на одноклассников. Она убила девочку и ранила пятерых сверстников, а после свела счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело. Задержаны отец девочки и директор школы. Подробнее о том, как подростку удалось пройти в школу с оружием и совершить убийство, читайте в нашем материале.
ТАСС / Надежда Михеева