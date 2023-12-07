Спецборт доставит двоих детей из Брянска в Москву для лечения

Спецборт доставит в Москву двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"По поручению министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Брянск прибыл спецборт с медицинским модулем. Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву", — написал Богомаз в телеграм-канале.