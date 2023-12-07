Убитая одноклассницей школьница из Брянска хотела позвать её на день рождения

Застреленная в брянской гимназии девочка собиралась пригласить свою убийцу на день рождения в конце декабря, погибшей должно было исполниться 15 лет. Школьницы жили в соседних домах и учились в одном классе. Об этом пишет SHOT.

Дома девочек, одна из которых застрелила другую прямо в школе в Брянске, находятся рядом. Фото © t.me / SHOT

По словам одноклассников, убитая восьмиклассница всегда отзывалась хорошо о приятельнице и считала её доброй, никаких конфликтов между ними никто не смог вспомнить. Девочки гуляли в одном дворе: их дома находятся на расстоянии 50 метров друг от друга. Гимназия также расположена рядом, в пяти минутах ходьбы.