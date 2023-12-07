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7 декабря, 15:02

26-летняя учительница закрывала собой детей от пуль во время стрельбы в Брянске

<p>Учитель биологии Офеля Мкртчян. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id261540657" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офеля Мкртчян</a></p>

Учитель биологии Офеля Мкртчян. Фото © VK / Офеля Мкртчян

Молодая учительница по биологии спасла детей от пуль во время стрельбы в школе Брянска. Урок, на который восьмиклассница заявилась с отцовским ружьём, вела 26-летняя Офеля Мкртчян. О героизме молодого педагога школьники рассказали kp.ru.

"Она детей собой закрывала. Она их спасла", — говорят собеседники издания.

По словам школьников, учительница была ранена при попытке остановить напавшую школьницу, однако о взрослых среди пострадавших официально не сообщалось. Во время стрельбы в соседних кабинетах учителя прятали детей в углу класса. Ребята утверждают, что одна из преподавательниц заставила их петь, чтобы те не поддались панике. А физрук выносил испуганных детей на руках после случившегося.

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Напомним, сегодня утром восьмиклассница брянской гимназии № 5 заявилась на урок с отцовским ружьём, спрятанным в тубусе. Она убила девочку и ранила пятерых ребят, а затем покончила с собой. По одной из версий, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Отца девочки, которому принадлежит дробовик, уже задержали и выясняют, как оружие могло оказаться в руках у подростка. Также у стрелявшей есть сестра-близнец, которая могла знать о планах, с ней сейчас работает полиция. Кроме того, задержана директриса школы, где всё произошло.

Александра Мышляева
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