26-летняя учительница закрывала собой детей от пуль во время стрельбы в Брянске
Учитель биологии Офеля Мкртчян. Фото © VK / Офеля Мкртчян
Молодая учительница по биологии спасла детей от пуль во время стрельбы в школе Брянска. Урок, на который восьмиклассница заявилась с отцовским ружьём, вела 26-летняя Офеля Мкртчян. О героизме молодого педагога школьники рассказали kp.ru.
"Она детей собой закрывала. Она их спасла", — говорят собеседники издания.
По словам школьников, учительница была ранена при попытке остановить напавшую школьницу, однако о взрослых среди пострадавших официально не сообщалось. Во время стрельбы в соседних кабинетах учителя прятали детей в углу класса. Ребята утверждают, что одна из преподавательниц заставила их петь, чтобы те не поддались панике. А физрук выносил испуганных детей на руках после случившегося.
Напомним, сегодня утром восьмиклассница брянской гимназии № 5 заявилась на урок с отцовским ружьём, спрятанным в тубусе. Она убила девочку и ранила пятерых ребят, а затем покончила с собой. По одной из версий, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Отца девочки, которому принадлежит дробовик, уже задержали и выясняют, как оружие могло оказаться в руках у подростка. Также у стрелявшей есть сестра-близнец, которая могла знать о планах, с ней сейчас работает полиция. Кроме того, задержана директриса школы, где всё произошло.