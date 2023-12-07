26-летняя учительница закрывала собой детей от пуль во время стрельбы в Брянске

Молодая учительница по биологии спасла детей от пуль во время стрельбы в школе Брянска. Урок, на который восьмиклассница заявилась с отцовским ружьём, вела 26-летняя Офеля Мкртчян. О героизме молодого педагога школьники рассказали kp.ru.

По словам школьников, учительница была ранена при попытке остановить напавшую школьницу, однако о взрослых среди пострадавших официально не сообщалось. Во время стрельбы в соседних кабинетах учителя прятали детей в углу класса. Ребята утверждают, что одна из преподавательниц заставила их петь, чтобы те не поддались панике. А физрук выносил испуганных детей на руках после случившегося.