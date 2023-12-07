Депутат Буцкая высказалась за премодерацию соцсетей из-за появления видео стрельбы в Брянске
Зампред ГД Буцкая призвала ввести премодерацию соцсетей после трагедии в Брянске
В российские социальные сети должна быть внедрена процедура премодерации, в рамках которой не будут допускаться в открытый доступ видеоролики с различного рода трагедиями и преступлениями, которые могут повлиять на психику детей. Об этом в беседе с Лайфом рассказала зампред Госдумы Татьяна Буцкая, комментируя появление в Сети кадров со стрельбой в брянской гимназии № 5.
Татьяна Буцкая — о трагедии в гимназии Брянска и необходимости премодерации социальных сетей. Видео © LIFE
"Вы знаете, в чём ещё проблема? В том, что это как художественный фильм, как своеобразное пособие. Поэтому здесь мы с вами должны говорить о некой премодерации социальных медиа. Мы должны говорить о премодерации видео, потому что мы можем это делать. Не выкладываются же те ужасы, которые запрещены. Соответственно, и вот эти видео тоже должны быть приравнены к тем видео, которые нельзя выкладывать", — объяснила зампред Госдумы.
Напомним, сегодня утром восьмиклассница брянской гимназии № 5 заявилась на урок с отцовским ружьём, спрятанным в тубусе. Она убила девочку и ранила пять ребят, а затем покончила с собой. По одной из версий, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Отца девочки, которому принадлежит дробовик, уже задержали и выясняют, как оружие могло оказаться в руках у подростка. Также у стрелявшей есть сестра-близнец, которая могла знать о планах, с ней сейчас работает полиция. Кроме того, задержана директриса школы, где всё произошло.
LIFE