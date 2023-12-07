Депутат Буцкая высказалась за премодерацию соцсетей из-за появления видео стрельбы в Брянске

В российские социальные сети должна быть внедрена процедура премодерации, в рамках которой не будут допускаться в открытый доступ видеоролики с различного рода трагедиями и преступлениями, которые могут повлиять на психику детей. Об этом в беседе с Лайфом рассказала зампред Госдумы Татьяна Буцкая, комментируя появление в Сети кадров со стрельбой в брянской гимназии № 5.

"Вы знаете, в чём ещё проблема? В том, что это как художественный фильм, как своеобразное пособие. Поэтому здесь мы с вами должны говорить о некой премодерации социальных медиа. Мы должны говорить о премодерации видео, потому что мы можем это делать. Не выкладываются же те ужасы, которые запрещены. Соответственно, и вот эти видео тоже должны быть приравнены к тем видео, которые нельзя выкладывать", — объяснила зампред Госдумы.