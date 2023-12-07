Песков — о стрельбе в Брянске: Надо выяснить, почему не сработали ранее принятые меры

В Кремле прокомментировали трагедию, которая сегодня утром произошла в брянской гимназии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для начала стоит разобраться, почему ранее принятые для избежания подобных инцидентов меры не сработали.

"Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.