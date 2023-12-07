Песков — о стрельбе в Брянске: Надо выяснить, почему не сработали ранее принятые меры
Песков призвал выяснить, почему в Брянске не сработали ранее принятые меры
В Кремле прокомментировали трагедию, которая сегодня утром произошла в брянской гимназии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для начала стоит разобраться, почему ранее принятые для избежания подобных инцидентов меры не сработали.
"Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
При этом он подчеркнул, что выяснять причины произошедшего в Брянске — это работа правоохранителей, и они ею занимаются.
Напомним, сегодня утром стало известно о стрельбе в брянской гимназии № 5, куда восьмиклассница заявилась с отцовским ружьём, спрятанным в тубусе. В результате погибли два человека, пятеро пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. По одной из версий, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Отца девочки, которому принадлежит дробовик, уже задержали и выясняют, как оружие могло оказаться в руках у подростка. Также у стрелявшей есть сестра-близнец, которая могла знать о планах, с ней сейчас работает полиция. Кроме того, задержана директриса школы, где всё произошло.
ТАСС / Надежда Михеева