В Госдуме предложили выявлять жертв буллинга в школах во избежание трагедий

Депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова призвала начать проводить в российских школах опросы, которые помогут выявить жертв буллинга.

Парламентарий отметила необходимость определить реальный уровень угрозы новых инцидентов и отправлять в проблемные школы педагогов-психологов. Она обратила внимание на данные социологов, подсчитавших, что с травлей сталкивается каждый пятый школьник, а также отметила, что в реальности жертв буллинга может быть гораздо больше, ведь не каждый готов рассказывать об унижениях — порой вместо этого они идут на "крайние меры".

"Я предлагала провести опросы в школах, чтобы определить реальный уровень угроз, отправлять в неблагополучные школы педагогов-психологов для профилактики буллинга. Причём сделать это максимально деликатно. Нельзя лишний раз травмировать подростков. И после очередной трагедии в школе ясно, что откладывать такое исследование не стоит", — сказала Скрозникова перед началом пленарного заседания в ГД.

При этом парламентарий указала, что в настоящее время безопасность школ не обеспечивается на должном уровне: дети проносят в учебные заведения ножи, пневматические пистолеты и даже ружья.