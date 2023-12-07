В Госдуме предложили выявлять жертв буллинга в школах во избежание трагедий
Депутат Скрозникова: В школах нужно провести опросы для выявления жертв буллинга
Депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова призвала начать проводить в российских школах опросы, которые помогут выявить жертв буллинга.
Парламентарий отметила необходимость определить реальный уровень угрозы новых инцидентов и отправлять в проблемные школы педагогов-психологов. Она обратила внимание на данные социологов, подсчитавших, что с травлей сталкивается каждый пятый школьник, а также отметила, что в реальности жертв буллинга может быть гораздо больше, ведь не каждый готов рассказывать об унижениях — порой вместо этого они идут на "крайние меры".
"Я предлагала провести опросы в школах, чтобы определить реальный уровень угроз, отправлять в неблагополучные школы педагогов-психологов для профилактики буллинга. Причём сделать это максимально деликатно. Нельзя лишний раз травмировать подростков. И после очередной трагедии в школе ясно, что откладывать такое исследование не стоит", — сказала Скрозникова перед началом пленарного заседания в ГД.
При этом парламентарий указала, что в настоящее время безопасность школ не обеспечивается на должном уровне: дети проносят в учебные заведения ножи, пневматические пистолеты и даже ружья.
"Ни охрана, ни системы видеонаблюдения не помогают предотвратить трагедии. Школам просто не хватает денег. Нужно проработать этот вопрос", — добавила она.
Напомним, сегодня утром стало известно о стрельбе в брянской гимназии № 5, куда восьмиклассница заявилась с отцовским ружьём. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. По одной из версий, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержан отец восьмиклассницы, которому принадлежит дробовик. Также у стрелявшей есть сестра-близнец, которая могла знать о планах, с ней сейчас работает полиция. Директора школы, где всё произошло, задержали.
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