Гендиректора ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, арестовали до 6 февраля
Советский районный суд Брянска отправил генерального директора частной охранной организации "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного в СИЗО на два месяца. В беседе с Лайфом он не смог ответить на вопрос о том, считает ли себя виноватым.
Сергей Поддубный в зале суда. Видео © LIFE
Глава компании, работавшей с подвергшейся нападению гимназией № 5, пробудет под арестом до 6 февраля.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии № 5 украла у отца помповое ружьё и напала на учебное заведение. Погибла одна ученица, ещё пятеро детей пострадали, а 14-летняя девочка-стрелок свела счёты с жизнью. Силовики задержали гендиректора и сотрудницу ЧОО, работавшей в гимназии, а также отца девочки, которого обвиняют в небрежном хранении оружия и в доведении дочери до самоубийства. Кроме того, задержали замдиректора учебного заведения.
LIFE