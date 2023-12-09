Гендиректор ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, не признаёт свою вину
Генеральный директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур", работавшей с подвергшейся нападению брянской гимназией № 5, не признаёт свою вину. По данным SHOT, Сергей Поддубный не понимает, что он сделал не так.
Сергей Поддубный в зале суда. Видео © SHOT
По данным же следствия, предприниматель долгое время знал, что в учебном заведении нарушаются правила безопасности детей, но бездействовал и не проверял работу подчинённых. С гимназией "Агентство Экскалибур" работает с начала текущего года, за это время учителя неоднократно жаловались на работу охранников.
К слову, одна из них не проверила тубус 14-летней восьмиклассницы в день нападения. При этом рамку металлодетектора с входа в школу убрали. Ранее Поддубный уже привлекался к уголовной ответственности: в 2009 году его судили за мошенничество, а в 2012-м — по статье "Воспрепятствование проведению собрания, митинга, шествия или участию в них".
Напомним, утром 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии № 5 украла у отца помповое ружьё, после чего напала на учебное заведение. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Сама девочка свела счёты с жизнью. Задержаны гендиректор и сотрудница ЧОО, работавшая в гимназии № 5, а также отец стрелявшей. Мужчину обвиняют не только в небрежном хранении оружия, но и в доведении до самоубийства дочери. Кроме того, задержали замдиректора учебного заведения.