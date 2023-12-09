Гендиректор ЧОО, охранявшей брянскую гимназию № 5, не признаёт свою вину

Генеральный директор частной охранной организации "Агентство Экскалибур", работавшей с подвергшейся нападению брянской гимназией № 5, не признаёт свою вину. По данным SHOT, Сергей Поддубный не понимает, что он сделал не так.

Сергей Поддубный в зале суда. Видео © SHOT

По данным же следствия, предприниматель долгое время знал, что в учебном заведении нарушаются правила безопасности детей, но бездействовал и не проверял работу подчинённых. С гимназией "Агентство Экскалибур" работает с начала текущего года, за это время учителя неоднократно жаловались на работу охранников.