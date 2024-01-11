Более 100 огнеборцев пытаются потушить огромный пожар в подмосковном Обухово
В подмосковном Обухово горит производственный цех на площади 8 тыс. квадратов
В посёлке Обухово Московской области горит цех по производству полимерной продукции на площади 8 тысяч квадратных метров. По данным телеграм-канала SHOT, с пламенем пытаются справиться более 100 огнеборцев.
В подмосковном Обухово горит цех по производству полимерной продукции на площади 8 тысяч квадратных метров. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, пламя охватило склады около 12 часов ночи. В данный момент пожару присвоен ранг 3, на месте происшествия работают более 100 огнеборцев. О пострадавших пока не сообщалось, персонал цеха самостоятельно эвакуировался из здания.
Ранее частный дом загорелся в Хабаровске в ночь на 7 января. В момент пожара внутри находились бабушка и две её внучки. Спастись от огня удалось лишь одной из них.
t.me / SHOT