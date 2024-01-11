Более 100 огнеборцев пытаются потушить огромный пожар в подмосковном Обухово

В посёлке Обухово Московской области горит цех по производству полимерной продукции на площади 8 тысяч квадратных метров. По данным телеграм-канала SHOT, с пламенем пытаются справиться более 100 огнеборцев.

В подмосковном Обухово горит цех по производству полимерной продукции на площади 8 тысяч квадратных метров. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, пламя охватило склады около 12 часов ночи. В данный момент пожару присвоен ранг 3, на месте происшествия работают более 100 огнеборцев. О пострадавших пока не сообщалось, персонал цеха самостоятельно эвакуировался из здания.