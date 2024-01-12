Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Трое взрослых и ребёнок погибли во время пожара в московской квартире

Армия России нанесла 23 групповых удара "Кинжалами" по Украине

Посольство РФ в Афинах получило конверт с белым порошком из Финляндии

Израиль выдвинул суду ООН требование отклонить иск о геноциде палестинцев

"Оборонительное" вторжение: НАТО оправдало военную операцию США и Британии в Йемене

Шойгу пришёл с проверкой на завод по сборке крылатых ракет Х-31 и Х-69 в Подмосковье

Российским самолётам запретили летать над Йеменом

Песков: В США начали задаваться вопросом, куда тратятся деньги для Украины

В Госдуме предложили сделать старый Новый год выходным

В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

Жертвами пожара в московской квартире оказались отец и трое детей

12 января, 16:11
В Москве в пожаре сгорели четыре человека. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве в пожаре сгорели четыре человека. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Во время пожара в столичной квартире погибли трое детей и один взрослый, ещё двое несовершеннолетних пострадали. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

В Москве в пожаре сгорели четыре человека. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что погибшими оказались отец и трое его несовершеннолетних детей", — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Бабушка и внучка сгорели в Хабаровске в ночь на Рождество
Бабушка и внучка сгорели в Хабаровске в ночь на Рождество

Напомним, возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки на улице Академика Комарова в Москве. О причинах случившегося не сообщается. Пламя распространилось на 15 квадратных метров. Сейчас его удалось потушить. Изначально говорилось, что в огне погибли трое взрослых и ребёнок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!