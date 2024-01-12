Жертвами пожара в московской квартире оказались отец и трое детей 12 января, 16:11 В Москве в пожаре сгорели четыре человека. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Во время пожара в столичной квартире погибли трое детей и один взрослый, ещё двое несовершеннолетних пострадали. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

В Москве в пожаре сгорели четыре человека. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что погибшими оказались отец и трое его несовершеннолетних детей", — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Напомним, возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки на улице Академика Комарова в Москве. О причинах случившегося не сообщается. Пламя распространилось на 15 квадратных метров. Сейчас его удалось потушить. Изначально говорилось, что в огне погибли трое взрослых и ребёнок.

Авторы Татьяна Миссуми