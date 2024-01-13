Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализован на площади 70 тыс. квадратов

Пожар был локализован на площади 70 тысяч кв. метров. При этом на площади 40 квадратов произошло обрушение крыши. В настоящее время на месте пожара продолжают работать спасатели: от РСЧС — 286 огнеборцев и 57 единиц техники, а также от МЧС — 32 единицы техники и 136 человек личного состава. При этом о пострадавших не сообщается.