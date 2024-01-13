Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализован на площади 70 тыс. квадратов
Пожар произошёл на складе Wildberries в Шушарах. Обложка © t.me / Петербург с огоньком
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В 10:55 локализация отказ номеру 5, проводится дальнейшее тушение пожара", — говорится в телеграм-канале "Оперативный МЧС Петербурга".
Пожар был локализован на площади 70 тысяч кв. метров. При этом на площади 40 квадратов произошло обрушение крыши. В настоящее время на месте пожара продолжают работать спасатели: от РСЧС — 286 огнеборцев и 57 единиц техники, а также от МЧС — 32 единицы техники и 136 человек личного состава. При этом о пострадавших не сообщается.
Как уже писал Лайф, сегодня утром пожар разгорелся на складе интернет-магазина Wildberries в Шушарах. Сперва сообщалось, что огонь охватил 1000 квадратных метров, однако едкое пламя быстро распространялось, и уже вскоре стало известно о возгорании на площади 50 тысяч квадратов. Мы также публиковали видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. При этом жители многих районов жалуются на чёрный смог.