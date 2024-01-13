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13 января, 07:44

Апокалиптичный пейзаж: Очевидцы сняли пожар на складе Wildberries с самолёта

SHOT показал, как выглядит пожар на складе Wildberries в Шушарах с самолёта

Пожар на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах достиг максимального ранга — пятого. Огнём на данный момент охвачено 55 тысяч квадратных метров.

Вид на пожар под Петербургом с самолёта. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы сняли эффектное видео пожара с борта пролетавшего мимо самолёта. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видны масштаб ЧП и огромнейшее чёрное облако дыма, удаляющееся от места возгорания на десятки километров.

Тем временем огонь подобрался вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков. Самих водителей на месте нет. Сейчас их разыскивают для того, чтобы они отогнали машины подальше от горящего склада.

Огонь, охвативший склад в Шушарах, подобрался к стоянке грузовиков. Видео © Telegram / SHOT

Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом
Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом

Напомним, пожар на складе интернет-магазина разгорелся сегодня утром. В настоящее время площадь возгорания составляет уже 50 тысяч квадратных метров. При этом накануне в Шушары заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, рейды проходили на протяжении двух дней.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Максим Плетнёв
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