Апокалиптичный пейзаж: Очевидцы сняли пожар на складе Wildberries с самолёта

Пожар на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах достиг максимального ранга — пятого. Огнём на данный момент охвачено 55 тысяч квадратных метров.

Очевидцы сняли эффектное видео пожара с борта пролетавшего мимо самолёта. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал SHOT , видны масштаб ЧП и огромнейшее чёрное облако дыма, удаляющееся от места возгорания на десятки километров.

Тем временем огонь подобрался вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков. Самих водителей на месте нет. Сейчас их разыскивают для того, чтобы они отогнали машины подальше от горящего склада.