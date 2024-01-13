Апокалиптичный пейзаж: Очевидцы сняли пожар на складе Wildberries с самолёта
SHOT показал, как выглядит пожар на складе Wildberries в Шушарах с самолёта
Пожар на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах достиг максимального ранга — пятого. Огнём на данный момент охвачено 55 тысяч квадратных метров.
Вид на пожар под Петербургом с самолёта. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы сняли эффектное видео пожара с борта пролетавшего мимо самолёта. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видны масштаб ЧП и огромнейшее чёрное облако дыма, удаляющееся от места возгорания на десятки километров.
Тем временем огонь подобрался вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков. Самих водителей на месте нет. Сейчас их разыскивают для того, чтобы они отогнали машины подальше от горящего склада.
Огонь, охвативший склад в Шушарах, подобрался к стоянке грузовиков. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, пожар на складе интернет-магазина разгорелся сегодня утром. В настоящее время площадь возгорания составляет уже 50 тысяч квадратных метров. При этом накануне в Шушары заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, рейды проходили на протяжении двух дней.
Telegram / SHOT