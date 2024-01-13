Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах возросла до 50 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Кадры тушения пожара в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / МЧС России

"В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 50 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.