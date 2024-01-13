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13 января, 06:34

Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах возросла до 50 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Кадры тушения пожара в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / МЧС России

"В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 50 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте пожара работают 25 единиц техники и 112 спасателей.

Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом
Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом

Напомним, пожар на складе интернет-магазина разгорелся сегодня утром. При этом накануне туда заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, рейды проходили на протяжении двух дней. Известно, что правоохранители заинтересовались складом после массовой драки с поножовщиной.

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Николь Вербер
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