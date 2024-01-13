Площадь пожара на складе Wildberries в Шушарах возросла до 50 тысяч квадратов
Площадь пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Кадры тушения пожара в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / МЧС России
"В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 50 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время на месте пожара работают 25 единиц техники и 112 спасателей.
Напомним, пожар на складе интернет-магазина разгорелся сегодня утром. При этом накануне туда заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, рейды проходили на протяжении двух дней. Известно, что правоохранители заинтересовались складом после массовой драки с поножовщиной.