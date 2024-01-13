Строительство горящего в Шушарах склада Wildberries обошлось компании в ₽3 млрд

Более трёх миллиардов рублей было потрачено на строительство распределительного центра маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, где в эти минуты разгорается огромный пожар. И это ещё без учёта оборудования, сообщает SHOT.

Обстановка на горящем складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Видео © t.me / МЧС России

В деле уже разбираются правоохранители. По факту пожара организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. В частности, будет рассмотрена и версия о возможном поджоге.