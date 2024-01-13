Строительство горящего в Шушарах склада Wildberries обошлось компании в ₽3 млрд
Более трёх миллиардов рублей было потрачено на строительство распределительного центра маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, где в эти минуты разгорается огромный пожар. И это ещё без учёта оборудования, сообщает SHOT.
Обстановка на горящем складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Видео © t.me / МЧС России
В деле уже разбираются правоохранители. По факту пожара организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. В частности, будет рассмотрена и версия о возможном поджоге.
Известно, что в момент начала пожара на складе находилось не менее тысячи человек. Возгорание произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников.
Напомним, пожар на складе интернет-магазина разгорелся сегодня утром. В настоящее время площадь возгорания составляет уже 50 тысяч квадратных метров. При этом накануне в Шушары заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, рейды проходили на протяжении двух дней.
Известно, что правоохранители заинтересовались складом после массовой драки с поножовщиной. По данным SHOT, за нарушение миграционного законодательства было задержано пять сотрудников компаний-перевозчиков, с которыми сотрудничает Wildberries.
t.me / МЧС России