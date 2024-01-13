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13 января, 07:10

Строительство горящего в Шушарах склада Wildberries обошлось компании в ₽3 млрд

Более трёх миллиардов рублей было потрачено на строительство распределительного центра маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, где в эти минуты разгорается огромный пожар. И это ещё без учёта оборудования, сообщает SHOT.

Обстановка на горящем складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Видео © t.me / МЧС России

В деле уже разбираются правоохранители. По факту пожара организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. В частности, будет рассмотрена и версия о возможном поджоге.

Известно, что в момент начала пожара на складе находилось не менее тысячи человек. Возгорание произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников.

Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом
Появилось видео первых минут после начала мощного пожара на складе Wildberries под Петербургом

Напомним, пожар на складе интернет-магазина разгорелся сегодня утром. В настоящее время площадь возгорания составляет уже 50 тысяч квадратных метров. При этом накануне в Шушары заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, рейды проходили на протяжении двух дней.

Известно, что правоохранители заинтересовались складом после массовой драки с поножовщиной. По данным SHOT, за нарушение миграционного законодательства было задержано пять сотрудников компаний-перевозчиков, с которыми сотрудничает Wildberries.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Николь Вербер
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