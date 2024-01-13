Жители юга Петербурга пожаловались на чёрный смог от пожара на складе Wildberries В Санкт-Петербурге взяли пробы воздуха после пожара на складе Wildberries 13 января, 08:23 Пожар на складе под Санкт-Петербургом. Обложка © VK / Подслушано Окуловка

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга взяты пробы воздуха из-за крупного возгорания на товарном складе Wildberries. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Пожар на складе под Санкт-Петербургом. Видео © t.me / SHOT

"Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований", — уточняется в тексте.

Тем временем жители района жалуются, что стало тяжело дышать, поэтому приходится плотно закрывать окна, пишет SHOT. Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам и друзьям подальше от эпицентра. Сейчас вся южная часть Петербурга оказалась под куполом чёрного смога от пожара, площадь которого уже выросла до 75 тысяч квадратных метров.

Напомним, пожар разгорелся на складе интернет-магазина Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом сегодня утром. Изначально огонь охватил 50 тысяч квадратных метров. О пострадавших не сообщается. По данным компании, все сотрудники были эвакуированы.

Авторы Татьяна Миссуми