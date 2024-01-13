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Жители юга Петербурга пожаловались на чёрный смог от пожара на складе Wildberries

В Санкт-Петербурге взяли пробы воздуха после пожара на складе Wildberries

13 января, 08:23
Пожар на складе под Санкт-Петербургом. Обложка © VK / Подслушано Окуловка

Пожар на складе под Санкт-Петербургом. Обложка © VK / Подслушано Окуловка

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга взяты пробы воздуха из-за крупного возгорания на товарном складе Wildberries. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Пожар на складе под Санкт-Петербургом. Видео © t.me / SHOT

"Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований", уточняется в тексте.

Тем временем жители района жалуются, что стало тяжело дышать, поэтому приходится плотно закрывать окна, пишет SHOT. Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам и друзьям подальше от эпицентра. Сейчас вся южная часть Петербурга оказалась под куполом чёрного смога от пожара, площадь которого уже выросла до 75 тысяч квадратных метров.

Апокалиптичный пейзаж: Очевидцы сняли пожар на складе Wildberries с самолёта
Апокалиптичный пейзаж: Очевидцы сняли пожар на складе Wildberries с самолёта

Напомним, пожар разгорелся на складе интернет-магазина Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом сегодня утром. Изначально огонь охватил 50 тысяч квадратных метров. О пострадавших не сообщается. По данным компании, все сотрудники были эвакуированы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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