Один человек пропал без вести после мощного пожара на складе Wildberries в Шушарах

Во время пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге один человек пропал без вести. Как сообщает SHOT, коллеги ищут мужчину по имени Евгений, который работает на первой и второй башнях.

По данным телеграм-канала, сотрудники распределительного центра рассказали, что последний раз видели Евгения в курилке непосредственно перед пожаром, после чего он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его на данный момент не нашли.