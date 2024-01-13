Один человек пропал без вести после мощного пожара на складе Wildberries в Шушарах
SHOT: После пожара на складе Wildberries в Шушарах один человек пропал без вести
Во время пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге один человек пропал без вести. Как сообщает SHOT, коллеги ищут мужчину по имени Евгений, который работает на первой и второй башнях.
Пожар на складе Wildberriers в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, сотрудники распределительного центра рассказали, что последний раз видели Евгения в курилке непосредственно перед пожаром, после чего он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его на данный момент не нашли.
Напомним, сегодня утром на складе Wildberries в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга разгорелся пожар. Огонь стремительно распространялся и в итоге охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Также сообщалось, что жители близлежащих районов пожаловались на чёрный смог. Спустя несколько часов огнеборцы смогли локализовать пожар. Склад выгорел почти полностью.
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