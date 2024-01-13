Склад Wildberries могли поджечь из-за недавней потасовки с мигрантами, считают работники
SHOT: Склад Wildberries в Шушарах могли поджечь из мести за порезанного мигранта
Склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом могли поджечь из мести за мигранта, который получил ножевое ранение в массовой драке. Такую версию выдвинули сотрудники предприятия, в том числе руководство.
Пожар на складе в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / SHOT
Как рассказывал Лайф, накануне на склад заявились силовики с проверкой. Возле здания было припарковано множество машин спецслужб, причём рейды проходили на протяжении двух дней. Полиция и Росгвардия проверяли документы у сотрудников склада на предмет выявления нарушений миграционного законодательства. А заинтересовались правоохранители предприятием после массовой драки с поножовщиной.
А сегодня утром на складе разгорелся пожар. Сообщалось, что огонь охватил 1000 квадратных метров, однако едкое пламя быстро распространялось, и уже вскоре стало известно о возгорании на площади 50 тысяч квадратов. Мы также публиковали видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. При этом жители многих районов жалуются на чёрный смог. Позже сообщалось, что пожар локализован на площади 70 тысяч квадратов. Склад выгорел почти полностью.
t.me / SHOT