СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах

Следователи после масштабного пожара на складе Wildberries в петербургских Шушарах возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГСУ СК в воскресенье, 14 января.

Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах. Видео © Telegram / SHOT

"В результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО "Вайлдберриз", 13 января произошёл пожар", — напомнили в ведомстве.