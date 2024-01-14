СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах
Следователи после масштабного пожара на складе Wildberries в петербургских Шушарах возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГСУ СК в воскресенье, 14 января.
Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах. Видео © Telegram / SHOT
"В результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО "Вайлдберриз", 13 января произошёл пожар", — напомнили в ведомстве.
В СК добавили, что в результате случившегося здание обрушилось, а хранившиеся в нём товары были уничтожены. Сейчас следователи осматривают место ЧП и разбираются в обстоятельствах инцидента.
Как сообщал Лайф, утром 13 января на складе Wildberries в петербургских Шушарах вспыхнул крупный пожар: огонь охватил несколько десятков тысяч квадратных метров и нанёс ущерб на примерно 11 миллиардов рублей. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить по факту происшествия уголовное дело. Незадолго до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей. По одной из версий, причиной происшествия мог стать поджог из мести за пострадавшего.
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