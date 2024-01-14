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13 января, 21:38

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего 13 января пожара в складском комплексе Wildberries в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу О.В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего", — говорится в телеграм-канале.

Эксперт объяснил, почему на складе Wildberries так долго тушат пожар
Эксперт объяснил, почему на складе Wildberries так долго тушат пожар

Напомним, пожар на складе Wildberries в посёлке Шушары разгорелся утром в субботу, 13 января. Огонь охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Возгорание удалось локализовать, однако склад выгорел почти полностью. К вечеру сложность тушения пожара снизили до второго ранга. Ущерб ориентировочно оценивается в 10–11 миллиардов рублей. Одной из версий происшествия называется поджог.

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Telegram / МЧС России

Лариса Сафронова
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