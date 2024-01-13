МЧС: Сложность тушения склада Wildberries в Шушарах снижена до второго ранга
В Шушарах под Санкт-Петербургом пожар на складе Wildberries теперь ликвидируют по второму номеру сложности, хотя сегодняшним утром возгоранию был присвоен максимальный (пятый) ранг. Об этом рассказали в МЧС.
Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT
"По состоянию на 17:30 ранг пожара № 2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров", — сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом разгорелся сегодня рано утром. Огонь охватил 75 тысяч квадратных метров. Возгорание удалось локализовать, на площади 40 квадратов произошло обрушение крыши. По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог. Ущерб компании оценивается в 10–11 миллиардов рублей.