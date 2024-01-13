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Подсчитан колоссальный ущерб от мощнейшего пожара на складе Wildberries в Шушарах

МЧС: Сложность тушения склада Wildberries в Шушарах снижена до второго ранга

13 января, 16:25
Под Санкт-Петербургом тушат пожар на складе Wildberries. Обложка © T.me / МЧС России

Под Санкт-Петербургом тушат пожар на складе Wildberries. Обложка © T.me / МЧС России

В Шушарах под Санкт-Петербургом пожар на складе Wildberries теперь ликвидируют по второму номеру сложности, хотя сегодняшним утром возгоранию был присвоен максимальный (пятый) ранг. Об этом рассказали в МЧС.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT

"По состоянию на 17:30 ранг пожара № 2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров", — сообщили в ведомстве.

Под Санкт-Петербургом тушат пожар на складе Wildberries. Обложка © T.me / МЧС России

Под Санкт-Петербургом тушат пожар на складе Wildberries. Обложка © T.me / МЧС России

Под Санкт-Петербургом тушат пожар на складе Wildberries. Обложка © T.me / МЧС России

Под Санкт-Петербургом тушат пожар на складе Wildberries. Обложка © T.me / МЧС России

В Wildberries опровергли данные об отсутствии разрешения на работу у сгоревшего склада
В Wildberries опровергли данные об отсутствии разрешения на работу у сгоревшего склада

Напомним, пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом разгорелся сегодня рано утром. Огонь охватил 75 тысяч квадратных метров. Возгорание удалось локализовать, на площади 40 квадратов произошло обрушение крыши. По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог. Ущерб компании оценивается в 10–11 миллиардов рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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