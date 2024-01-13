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13 января, 14:57

В Wildberries опровергли данные об отсутствии разрешения на работу у сгоревшего склада

Wildberries: Склад в Шушарах имел заключение о соответствии всем требованиям

Спасатели работают на месте пожара на складе Wildberries в Шушарах. Обложка © t.me / МЧС Санкт-Петербурга

Спасатели работают на месте пожара на складе Wildberries в Шушарах. Обложка © t.me / МЧС Санкт-Петербурга

У склада Wildberries в Шушарах, где сегодня утром разгорелся мощный пожар, было заключение о том, что помещение соответствует всем требованиям. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах. Это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности", — приводит РИА "Новости" сообщение компании.

Для получения специального разрешения создаётся комиссия. В неё входят сотрудники Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, а также инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности.

Так, в ходе комиссии было подтверждено полное соответствие объекта проектной документации, были проверены системы оповещения и пожаротушения, а также системы автоматического пожаротушения и оповещения. При этом после проверки петербургские власти выдали заключение о том, что склад WB соответствует всем необходимым требованиям.

В Wildberries рассказали, вернут ли продавцам и покупателям деньги за сгоревшие товары
В Wildberries рассказали, вернут ли продавцам и покупателям деньги за сгоревшие товары

Однако в Госстройнадзоре Петербурга сообщали, что компания не обращалась к ним за разрешением на ввод склада в Шушарах. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог. По предварительным данным, ущерб оценивается в 10–11 миллиардов рублей. Кроме того, об ужасающих последствиях предупредил и эколог.

Напомним, пожар на складе разгорелся сегодня рано утром. Огонь охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Возгорание, конечно, локализовали, однако склад выгорел почти полностью, на площади 40 квадратов произошло обрушение крыши.

Николь Вербер
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