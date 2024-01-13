В Wildberries опровергли данные об отсутствии разрешения на работу у сгоревшего склада

У склада Wildberries в Шушарах, где сегодня утром разгорелся мощный пожар, было заключение о том, что помещение соответствует всем требованиям. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах. Это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности", — приводит РИА "Новости" сообщение компании.

Для получения специального разрешения создаётся комиссия. В неё входят сотрудники Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, а также инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности.