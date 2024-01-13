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13 января, 12:24

В Wildberries рассказали, вернут ли продавцам и покупателям деньги за сгоревшие товары

Wildberries пообещала продавцам компенсацию после пожара на складе в Шушарах

Продавцам Wildberries выплатят компенсацию за потерянные или утраченные при пожаре на складе в петербургских Шушарах товары. Компания повторит заказ покупателей, а в случае отсутствия аналогов повреждённых товаров им вернут деньги за утраченные заказы.

Пожар на складе Wildberriers в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT

"Продавцы получат компенсацию за повреждённые или утраченные товары. Ущерб будет покрыт, его размер уточняется", говорится в публикации в официальном телеграм-канале Wildberries.

Там подчеркнули, что остальные склады компании работают штатно, ближайшие поставки в Шушары перенаправят на другие склады. Также в Wildberries отметили, что договоры с исполнителями на складах расторгнуты не будут.

В пресс-службе добавили, что сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, причина инцидента уточняется.

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Напомним, сегодня утром на складе "Вайлдберриз" в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга разгорелся пожар. Огонь стремительно распространялся и в итоге охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Спустя несколько часов огнеборцы смогли локализовать пожар. Склад выгорел почти полностью. Ущерб может составить астрономическую сумму.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Юрий Лысенко
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