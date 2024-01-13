В Wildberries рассказали, вернут ли продавцам и покупателям деньги за сгоревшие товары

Продавцам Wildberries выплатят компенсацию за потерянные или утраченные при пожаре на складе в петербургских Шушарах товары. Компания повторит заказ покупателей, а в случае отсутствия аналогов повреждённых товаров им вернут деньги за утраченные заказы.

Пожар на складе Wildberriers в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT

"Продавцы получат компенсацию за повреждённые или утраченные товары. Ущерб будет покрыт, его размер уточняется", — говорится в публикации в официальном телеграм-канале Wildberries.

Там подчеркнули, что остальные склады компании работают штатно, ближайшие поставки в Шушары перенаправят на другие склады. Также в Wildberries отметили, что договоры с исполнителями на складах расторгнуты не будут.