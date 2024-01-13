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13 января, 10:49

"Крыша падает!": Бегство работников Wildberries от огромной стены огня попало на видео

SHOT показал, как работники шестого уровня склада Wildberries убегают от пожара

Появилось видео с шестого уровня склада Wildberries в петербургских Шушарах, где начался мощный пожар. Жуткие кадры опубликовал SHOT.

Сотрудники склада Wildberries в Шушарах спасаются от пожара. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, как сотрудники склада криками предупреждают друг друга об обваливающейся крыше и стихийно бегут к лестнице. А в это время с другой стороны на них движется многометровая стена огня.

Подсчитан колоссальный ущерб от мощнейшего пожара на складе Wildberries в Шушарах
Подсчитан колоссальный ущерб от мощнейшего пожара на складе Wildberries в Шушарах

Напомним, сегодня утром на складе Wildberries в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга разгорелся пожар. Огонь стремительно распространялся и в итоге охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Спустя несколько часов огнеборцы смогли локализовать пожар. Склад выгорел почти полностью. По данным СМИ, сигнализация на складе Wildberries в Шушарах сработала в четыре утра, но её отключили.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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