"Крыша падает!": Бегство работников Wildberries от огромной стены огня попало на видео
SHOT показал, как работники шестого уровня склада Wildberries убегают от пожара
Появилось видео с шестого уровня склада Wildberries в петербургских Шушарах, где начался мощный пожар. Жуткие кадры опубликовал SHOT.
Сотрудники склада Wildberries в Шушарах спасаются от пожара. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, как сотрудники склада криками предупреждают друг друга об обваливающейся крыше и стихийно бегут к лестнице. А в это время с другой стороны на них движется многометровая стена огня.
Напомним, сегодня утром на складе Wildberries в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга разгорелся пожар. Огонь стремительно распространялся и в итоге охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Спустя несколько часов огнеборцы смогли локализовать пожар. Склад выгорел почти полностью. По данным СМИ, сигнализация на складе Wildberries в Шушарах сработала в четыре утра, но её отключили.
t.me / SHOT