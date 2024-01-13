Сигнализация на складе Wildberries в Шушарах сработала в 4 утра, но её отключили

На складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, где сегодня произошёл сильный пожар, запахло жжёной проводкой ещё в четыре утра. Сработала пожарная сигнализация, но её просто отключили и продолжили работать как ни в чём ни бывало. Об этом сообщает "Mash на Мойке" со ссылкой на одного из очевидцев.

По словам Даниила, недавно на складе построили новый мезонин, где проложили новую проводку. Именно она могла стать причиной возгорания, поскольку была сделана некачественно. При этом во время эвакуации администрация намеренно закрыла ворота для людей, тем самым преградив путь для сотен сотрудников. Таким образом руководство хотело предотвратить распространение пламени на другую часть склада, однако это привело к сильнейшей давке, в которой могли пострадать и даже погибнуть десятки человек, уверен парень.

Выбравшись на улицу, он своими глазами видел, как толпа выбегала из здания. Люди не замечали упавших на землю и шли прямо по ним. По его словам, одна из коллег сломала ногу и её пришлось везти в больницу. Также помощь скорой потребовалась и самому Даниилу. Между тем пресс-служба МЧС сообщила, что погибших и пострадавших при пожаре нет.