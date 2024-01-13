У Wildberries не было разрешения на работу склада в Шушарах, где произошёл пожар
РИАН: WB не обращалась за разрешением на ввод склада, где произошёл пожар
Компания Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод склада в Шушарах, где сегодня утром разгорелся пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар на складе Wildberriers в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT
"Госстройнадзором Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тысячи квадратных метров в Шушарах. Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались", — рассказали в Госстройнадзоре РИА "Новости".
Напомним, пожар на складе Wildberries в посёлке Шушары разгорелся сегодня рано утром. Огонь охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. В итоге возгорание удалось локализовать, однако склад выгорел почти полностью. Пожар мог нанести ущерб на сумму 10–11 миллиардов рублей. Одной из версий происшествия называется поджог.
ТАСС / Валентин Егоршин