У Wildberries не было разрешения на работу склада в Шушарах, где произошёл пожар

Компания Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод склада в Шушарах, где сегодня утром разгорелся пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Госстройнадзором Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тысячи квадратных метров в Шушарах. Выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались", — рассказали в Госстройнадзоре РИА "Новости".