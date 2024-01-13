Эколог предупредил об ужасающих последствиях пожара на складе Wildberries
Эколог Пешков: Пожар на складе Wildberries опасен для всех живых организмов
Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах угрожает окружающей среде, рассказал заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT. По его словам, горение пластика крайне опасно, особенно в антициклональный тип погоды, так как в этом случае токсичные вещества не проветриваются должным образом.
Огонь, охвативший склад Wildberries в Шушарах, подбирался к стоянке грузовиков. Видео © Telegram / SHOT
"Потому что там при горении могут и обязательно образуются токсичные вещества — бензопирены. Там и стойкие органические загрязнители типа фуранов и диоксинов могут образовываться при высокой температуре. То есть там может много неприятностей быть", — рассказал эколог.
Он отметил, что объём поступивших токсичных веществ в атмосферу с такого огромного склада колоссальный. При этом, по словам эксперта, сейчас антициклональный тип погоды, что означает приземную инверсию. То есть все вредные вещества прижимаются к земле и не проветриваются надлежащим образом, как при циклональном виде погоды. Это опасно для всех живых организмов, заключил специалист.
Напомним, пожар на складе Wildberries в посёлке Шушары разгорелся сегодня рано утром. Огонь охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. В итоге возгорание удалось локализовать, однако склад выгорел почти полностью. Пожар мог нанести ущерб на сумму 10–11 миллиардов рублей. Одной из версий происшествия называется поджог.
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