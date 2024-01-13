Эколог предупредил об ужасающих последствиях пожара на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах угрожает окружающей среде, рассказал заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT. По его словам, горение пластика крайне опасно, особенно в антициклональный тип погоды, так как в этом случае токсичные вещества не проветриваются должным образом.

Огонь, охвативший склад Wildberries в Шушарах, подбирался к стоянке грузовиков. Видео © Telegram / SHOT

"Потому что там при горении могут и обязательно образуются токсичные вещества — бензопирены. Там и стойкие органические загрязнители типа фуранов и диоксинов могут образовываться при высокой температуре. То есть там может много неприятностей быть", — рассказал эколог.