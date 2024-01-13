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13 января, 12:40

Эколог предупредил об ужасающих последствиях пожара на складе Wildberries

Эколог Пешков: Пожар на складе Wildberries опасен для всех живых организмов

Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах угрожает окружающей среде, рассказал заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT. По его словам, горение пластика крайне опасно, особенно в антициклональный тип погоды, так как в этом случае токсичные вещества не проветриваются должным образом.

Огонь, охвативший склад Wildberries в Шушарах, подбирался к стоянке грузовиков. Видео © Telegram / SHOT

"Потому что там при горении могут и обязательно образуются токсичные вещества — бензопирены. Там и стойкие органические загрязнители типа фуранов и диоксинов могут образовываться при высокой температуре. То есть там может много неприятностей быть", — рассказал эколог.

Он отметил, что объём поступивших токсичных веществ в атмосферу с такого огромного склада колоссальный. При этом, по словам эксперта, сейчас антициклональный тип погоды, что означает приземную инверсию. То есть все вредные вещества прижимаются к земле и не проветриваются надлежащим образом, как при циклональном виде погоды. Это опасно для всех живых организмов, заключил специалист.

Жители юга Петербурга пожаловались на чёрный смог от пожара на складе Wildberries
Жители юга Петербурга пожаловались на чёрный смог от пожара на складе Wildberries

Напомним, пожар на складе Wildberries в посёлке Шушары разгорелся сегодня рано утром. Огонь охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. В итоге возгорание удалось локализовать, однако склад выгорел почти полностью. Пожар мог нанести ущерб на сумму 10–11 миллиардов рублей. Одной из версий происшествия называется поджог.

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© VK / Подслушано Окуловка

Александра Мышляева
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