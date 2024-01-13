Эксперт объяснил, почему на складе Wildberries так долго тушат пожар

Ликвидировать возгорание на складе Wildberries в петербургских Шушарах мешают горючие товары, рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. Он добавил, что также тушение пожара затрудняют ветер и огромная площадь здания.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT

"Склады такого уровня являются очень сложными для тушения, поскольку там хранится очень много горючих материалов: и дерево, и пластик, и жидкости горючие различного типа, и какие-то материалы, которые при малых температурах разгораются гораздо быстрее, поролон. И этот объём, эта огромная масса разношёрстного материала создаёт проблему именно для тушения, поскольку не все материалы можно тушить водой", — отметил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Специалист добавил, что на таких складах обычно устанавливают системы водяного пожаротушения, хотя здесь лучше подойдёт тушение пеной или порошком. По его словам, такая долгая ликвидация огня может быть связана с большой площадью и ветром, который разгоняет пламя.

"Пожар всегда ликвидируется на начальном этапе: увидел, схватил, победил. Если эти моменты не были отработаны, то, к сожалению, дальше уже нужно прилагать усилия именно специалистов в тушении. Здесь задействованы, скорее всего, и вертолёты, и, может, пожарные поезда. Пожарные, когда тушат, пытаются заливать водой рядом стоящие строения или помещения, чтобы огонь не проник на них", — сказал специалист.