Продавец косметики лишился 1,8 млн рублей из-за пожара на складе Wildberries
Сгорел склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Обложка © T.me / МЧС России
Производитель профессиональной косметики оценил почти в два миллиона рублей ущерб от потери товара на сгоревшем складе Wildberries в петербургских Шушарах. Об этом "Газете.ru" рассказал руководитель бренда Сергей Кирш.
Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT
"Пока со стороны Wildberries с нами никто не связывался насчёт компенсаций, что в целом понятно: нужно время, чтобы оценить потери. Пожар произошёл утром в субботу, пока все в шоке, конечно", — отметил он, уточнив, что в аналогичном случае с Ozon потери компенсировали.
По словам Кирша, пострадавший от огня склад не был для его фирмы основным, предварительно, потери оцениваются в 1,8 миллиона рублей. Бизнесмен добавил, что сейчас возникнут задержки с доставкой товаров, поэтому продавцам Wildberries придётся в первую очередь заняться урегулированием этого вопроса с клиентами.
Напомним, пожар на складе Wildberries в посёлке Шушары разгорелся сегодня рано утром. Огонь охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Сейчас возгорание удалось локализовать, однако склад выгорел почти полностью. Пожар мог нанести ущерб на сумму 10–11 миллиардов рублей. О пострадавших не сообщается. В Wildberries ранее заявили, что выплатят продавцам компенсации после пожара.