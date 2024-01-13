Продавец косметики лишился 1,8 млн рублей из-за пожара на складе Wildberries 13 января, 17:34 Сгорел склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Обложка © T.me / МЧС России

Производитель профессиональной косметики оценил почти в два миллиона рублей ущерб от потери товара на сгоревшем складе Wildberries в петербургских Шушарах. Об этом "Газете.ru" рассказал руководитель бренда Сергей Кирш.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT

"Пока со стороны Wildberries с нами никто не связывался насчёт компенсаций, что в целом понятно: нужно время, чтобы оценить потери. Пожар произошёл утром в субботу, пока все в шоке, конечно", — отметил он, уточнив, что в аналогичном случае с Ozon потери компенсировали.

По словам Кирша, пострадавший от огня склад не был для его фирмы основным, предварительно, потери оцениваются в 1,8 миллиона рублей. Бизнесмен добавил, что сейчас возникнут задержки с доставкой товаров, поэтому продавцам Wildberries придётся в первую очередь заняться урегулированием этого вопроса с клиентами.

Авторы Татьяна Миссуми