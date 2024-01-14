Заработает в течение недели: Wildberries нашёл замену сгоревшему складу в Петербурге
SHOT: Wildberries откроет новый склад в Петербурге после пожара в Шушарах
Wildberries объявил о планах открыть новый склад в Санкт-Петербурге, который заменит полностью сгоревший терминал в Шушарах. Об этом сказано в рабочем приложении для сотрудников маркетплейса, передаёт SHOT.
Уведомление с пометкой "Важная новость" гласит, что пункт приёма и хранения товаров селлеров заработает в течение ближайшей недели. Впрочем, точная дата открытия и адрес склада пока не названы. Эту информацию работникам озвучат позже.
Сообщение об открытии нового склада Wildberries. Фото © t.me / SHOT
Крупный склад маркетплейса в Шушарах вспыхнул утром 13 января. Огонь охватил площадь 75 тысяч квадратных метров. Пожар мог нанести примерный ущерб на сумму 11 миллиардов рублей. По факту произошедшего глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Известно, что незадолго до трагедии в терминале произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей.
ТАСС / Пётр Косцов