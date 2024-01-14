Заработает в течение недели: Wildberries нашёл замену сгоревшему складу в Петербурге

Wildberries объявил о планах открыть новый склад в Санкт-Петербурге, который заменит полностью сгоревший терминал в Шушарах. Об этом сказано в рабочем приложении для сотрудников маркетплейса, передаёт SHOT .

Уведомление с пометкой "Важная новость" гласит, что пункт приёма и хранения товаров селлеров заработает в течение ближайшей недели. Впрочем, точная дата открытия и адрес склада пока не названы. Эту информацию работникам озвучат позже.