Wildberries с 15 января начнёт выплаты продавцам, пострадавшим от пожара
Wildberries с 15 января начнёт выплачивать компенсации продавцам, пострадавшим от пожара на складе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. <…> Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями", — рассказали в пресс-службе компании.
Точная сумма компенсации будет установлена, когда площадка сверит данные электронных учётных систем и осмотрит склад после допуска МЧС. Пострадавшие от пожара товары не дойдут до покупателей, заверили в маркетплейсе.
Напомним, утром 13 января на складе Wildberries в петербургских Шушарах вспыхнул крупный пожар: огонь охватил площадь в 75 тысяч квадратных метров и нанёс ущерб на примерно 11 миллиардов рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить по факту происшествия уголовное дело. Известно, что незадолго до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV