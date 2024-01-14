Wildberries с 15 января начнёт выплаты продавцам, пострадавшим от пожара

Wildberries с 15 января начнёт выплачивать компенсации продавцам, пострадавшим от пожара на складе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. <…> Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями", — рассказали в пресс-службе компании.