В Уфе пять голодных кошек включили плиту и устроили пожар

В Уфе пять голодных кошек включили дома плиту, чем спровоцировали пожар. По данным МЧС, в квартире питомцы находились одни.

Квартира в Уфе, где произошёл пожар из-за пяти голодных кошек. Фото © Telegram / МЧС России

"В Уфе жильцы многоэтажки сообщили в 112 о сильном запахе гари в подъезде. МЧС пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шёл едкий дым. На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками", — отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из подъезда четырёх человек и потушили пожар. Они напомнили, что перед уходом из дома важно отключать электрическую плиту из розетки.