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26 января, 11:29

В Уфе пять голодных кошек включили плиту и устроили пожар

Пять голодных кошек, которые устроили пожар в Уфе. Обложка © Telegram / МЧС России

Пять голодных кошек, которые устроили пожар в Уфе. Обложка © Telegram / МЧС России

В Уфе пять голодных кошек включили дома плиту, чем спровоцировали пожар. По данным МЧС, в квартире питомцы находились одни.

Квартира в Уфе, где произошёл пожар из-за пяти голодных кошек. Фото © Telegram / МЧС России

Квартира в Уфе, где произошёл пожар из-за пяти голодных кошек. Фото © Telegram / МЧС России

"В Уфе жильцы многоэтажки сообщили в 112 о сильном запахе гари в подъезде. МЧС пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шёл едкий дым. На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками", — отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из подъезда четырёх человек и потушили пожар. Они напомнили, что перед уходом из дома важно отключать электрическую плиту из розетки.

При тушении пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске спасли около 360 питомцев
При тушении пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске спасли около 360 питомцев

Ранее Лайф писал, что в Ленобласти пожарные спасли кошку, сутки пролежавшую под руинами сгоревшего дома. Животное чуть не перепутали с истлевшими досками: оно было похоже на уголь.

Никита Осипов
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