В Ленобласти пожарные спасли пушистого погорельца из-под руин сгоревшего дома

В городе Мурино Ленинградской области пожарные Леноблпожспаса спасли кошку, которая больше суток пролежала под завалами сгоревшего дома. Как передаёт в телеграм-канале региональный комитет правопорядка и безопасности, животное чуть не перепутали с истлевшими досками: оно было похоже на уголь.

По данным канала, происшествие случилось около восьми часов вечера в минувшую пятницу, 8 декабря. В Мурино на улице Боровой горел частный жилой дом, где с пламенем боролись дежурные смены местных пожарных частей. Возгорание удалось благополучно потушить, а сведений о пострадавших не поступило.

Уже сегодня дежурная смена 147-й пожарной части Леноблпожспаса проводила мониторинг места инцидента. В какой-то момент под завалами сгоревшего дома были обнаружены тела трёх кошек. Двух из них, к сожалению, спасти не удалось, а третьей, подававшей признаки жизни, провели реанимационные мероприятия. После того как один из огнеборцев сделал ей массаж сердца, растёр лапки и грудь, пушистый погорелец замяукал.

Спасатели рассказали, что у животного были серьёзные травмы и его чудом не спутали со сгоревшими досками, так как оно было "похоже на уголь". Кошку взяли с собой в пожарную часть, где бедолагу напоили и накормили, после чего отвезли к ветеринару.

"Пушистика с сильной волей к жизни заберут родители его спасителя. Назвали, кстати, Шиша. Вот уж правда, для пожарных важна каждая жизнь. Спасибо им за это огромное!" — говорится в сообщении.