При тушении пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске спасли около 360 питомцев
В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар в приюте для животных, одна кошка умерла
В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар в приюте для животных. Обложка © Telegram / МЧС Сахалинской области
В Южно-Сахалинске полностью ликвидирован пожар на территории приюта для бездомных животных "Пёс и кот". Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"В 21:45 (13:45 по мск) пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, из горящего здания были спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла.
Команда спасателей, тушивших пожар в приюте для бездомных животных. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области
Как ранее сообщал Лайф, пожар в приюте для животных "Пёс и кот" произошёл в субботу, 20 января. По информации спасателей, к моменту их прибытия огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Также в мэрии Южно-Сахалинска уточнили, что десятки горожан сейчас помогают приюту, некоторые местные жители забирают животных домой. Местные власти пообещали, что не оставят питомцев на улице.