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20 января, 13:25

При тушении пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске спасли около 360 питомцев

В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар в приюте для животных, одна кошка умерла

В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар в приюте для животных. Обложка © Telegram / МЧС Сахалинской области

В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар в приюте для животных. Обложка © Telegram / МЧС Сахалинской области

В Южно-Сахалинске полностью ликвидирован пожар на территории приюта для бездомных животных "Пёс и кот". Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"В 21:45 (13:45 по мск) пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, из горящего здания были спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла.

Команда спасателей, тушивших пожар в приюте для бездомных животных. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области

Команда спасателей, тушивших пожар в приюте для бездомных животных. Фото © Telegram / МЧС Сахалинской области

Как ранее сообщал Лайф, пожар в приюте для животных "Пёс и кот" произошёл в субботу, 20 января. По информации спасателей, к моменту их прибытия огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Также в мэрии Южно-Сахалинска уточнили, что десятки горожан сейчас помогают приюту, некоторые местные жители забирают животных домой. Местные власти пообещали, что не оставят питомцев на улице.

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Наталья Исакова
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