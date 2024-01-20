При тушении пожара в приюте для животных в Южно-Сахалинске спасли около 360 питомцев

В Южно-Сахалинске полностью ликвидирован пожар на территории приюта для бездомных животных "Пёс и кот". Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным МЧС, из горящего здания были спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла.

Как ранее сообщал Лайф, пожар в приюте для животных "Пёс и кот" произошёл в субботу, 20 января. По информации спасателей, к моменту их прибытия огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Также в мэрии Южно-Сахалинска уточнили, что десятки горожан сейчас помогают приюту, некоторые местные жители забирают животных домой. Местные власти пообещали, что не оставят питомцев на улице.