Около 500 кошек и собак эвакуировали из горящего приюта на Сахалине

В Южно-Сахалинске на территории приюта для бездомных животных "Пёс и кот" вспыхнул пожар. В настоящее время спасатели локализовали возгорание, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В Южно-Сахалинске спасатели ликвидируют пожар в приюте бездомных животных. Видео © Telegram / "МЧС Сахалинской области"

По информации спасателей, к моменту их прибытия огонь распространился на площади 800 квадратных метров. В настоящее время идёт эвакуация животных. На месте происшествия работают 24 пожарных и восемь единиц техники МЧС России.







В пресс-службе мэрии города дополнили, что десятки горожан сейчас помогают приюту, некоторые местные жители забирают животных домой. По предварительной информации, около 200 собак и 300 кошек удалось эвакуировать из горящих вольеров. На место происшествия также выехали ветеринары. Кроме того, рассматривается возможность временного размещения животных в муниципальном приюте. Граждан успокоили, заверив, что питомцев не бросят и не оставят в беде.