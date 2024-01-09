В Москве пса Батона спасли из бетонного плена, в который он попал из-за салютов

В Москве добровольцы общественного поисково-спасательного отряда "Спасрезерв" вытащили собаку из-под бетонной плиты на станции Митьково. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В Москве спасли пса Батона, застрявшего под бетонной плитой в 26-градусный мороз. Видео © Telegram / "Спасатели Спасрезерв"

"На территории строящейся станции живёт несколько дворняг. 7 января палили салют, и самая большая из них по кличке Батон забралась в яму давно обрушенного коллектора. Охранники нашли пса вчера поздно вечером. Во время обхода они услышали скулёж, пытались достать сами и выманить на еду, собака огрызалась", — говорится в сообщении спасательной службы.

Сотрудники общественного поисково-спасательного отряда "Спасрезерв" вытащили собаку из-под бетонной плиты в Москве. Фото © Telegram / "Спасатели Спасрезерв"

Отряд спасателей прибыл на место в понедельник, 8 января. По их словам, из лаза были видны только задние лапы пса Батона, кругом находились острые обломки бетона и арматуры. Операция по спасению животного продлилась более трёх часов — членам отряда пришлось рыть мёрзлую землю при температуре 26 градусов ниже нуля.

Пёс Батон, застрявший под бетонной плитой в Москве. Фото © Telegram / "Спасатели Спасрезерв"

Добровольцы лежали на ледяной поверхности, постоянно сменяя друг друга. При этом операция сопровождалась большим риском, ведь можно было легко травмировать пса. В ограниченном пространстве, натыкаясь на куски бетона и стержни арматуры, спасатели рыли подкоп и расширяли пространство вокруг собаки. В итоге пса Батона удалось вытащить из западни, животное напоили и вернули охранникам.