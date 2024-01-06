Житель Коломны проехал 100 км, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота

Житель Коломны снял с подмосковной колокольни кота, который забрался на самый верх по прогнившей лестнице, а спуститься обратно самостоятельно уже не смог. Бедолага сначала поднял на уши всю округу, а после — и весь Интернет. В итоге к нему на помощь за сто километров приехал неравнодушный мужчина, который героически вызволил хвостатого из высотного плена.

Житель Коломны показал кота Василия сразу после спасения с колокольни. Видео © t.me / Кот на дереве

Всё произошло в церкви Воскресения в селе Куплиям (Егорьевский район), где проходил ремонт: котейка застрял как раз на строительных лесах. Первыми тревогу забили местные жители. Они начали думать, как спасать пушистого озорника, и обратились в экстренные службы, однако раз за разом получали отказ: то не было высокой стремянки, то не хватало людей. Альпинистов и оборудование неравнодушные люди тоже найти не смогли, разжились одними лишь ключами от колокольни. В итоге в созданном для помощи животным чате на зов откликнулся Георгий из Коломны.

Георгий со спасённым котом Василием. Фото © t.me / Кот на дереве

Мужчина был немногословен: заявил, что готов выехать из города, и попросил позаботиться о ключах от церкви. А спустя время прислал фото и видео c ласковым и довольным котом, который нежится в руках его спутницы. При этом герой оказался весьма скромен: не дал снимать процесс спасения на камеру и отказался от всех собранных денег — заявил, что они ему ни к чему, и предложил отдать их в какой-нибудь приют на помощь другим животным. Кота, кстати, он забрал себе и назвал Василием.

Георгий со спасённым котом Василием. Фото © t.me / Кот на дереве

"Василий порулить пытался, я отказал ему", — пошутил Георгий в чате, опубликовав фото своего нового пушистого друга на коленях рядом с рулём.