В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье скалы Копек-Баш

В Бахчисарайском районе Крыма спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш охотничью собаку, животное не пострадало. Об этом сообщило республиканское ГУ МЧС РФ.

Сигнал о помощи поступил утром в понедельник, 25 декабря. Оказалось, хозяин упустил четвероногого друга из виду во время прогулки, собака не удержалась на краю скалы и скатилась в ущелье.

"Спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.