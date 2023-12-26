В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье скалы Копек-Баш
В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье. Коллаж © LIFE. Обложка © Telegram / Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
В Бахчисарайском районе Крыма спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш охотничью собаку, животное не пострадало. Об этом сообщило республиканское ГУ МЧС РФ.
Сигнал о помощи поступил утром в понедельник, 25 декабря. Оказалось, хозяин упустил четвероногого друга из виду во время прогулки, собака не удержалась на краю скалы и скатилась в ущелье.
"Спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в Иркутске рысь ела котов и жила в подвале, пока её принимали за мейн-куна. Сейчас животное поймали и отвезли в питомник.