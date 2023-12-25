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Рысь ела котов и жила в подвале дома в Иркутске, пока её принимали за мейн-куна

В Иркутске жители нашли рысь в подвале одной из многоэтажек

25 декабря, 16:59
В Иркутске нашли рысь в подвале одного из домов. Обложка © VK / Мой Иркутск

В Иркутске нашли рысь в подвале одного из домов. Обложка © VK / Мой Иркутск

В Иркутске горожане обнаружили молодую рысь в подвале одного из домов, сейчас животное поймали и отвезли в питомник, где его обследуют и откормят. Об этом "Газете.ru" рассказала сотрудница приюта для животных К-9 Елена Прадчук.

В Иркутсуке жители нашли рысь в подвале одного из домов. Видео © VK / Питомник К-9 Иркутск

"Худая. Жила у кого-то, видимо. Не совсем дикая. Пока будет на карантине. Откормим, проглистогоним, весной будем решать, возможно ли выпустить в лес", — уточнила она.

Местные жители увидели животное около недели назад. Сначала очевидцы решили, что это большой мейн-кун, тем более что он отзывался на классическое "кис-кис". Рысь ни к кому агрессии не проявляла, отзывалась на человеческий голос и с удовольствием ела кошачий корм. Приехавшие на вызов сотрудники питомника поставили ловушку, чтобы отловить зверя. В подвале были обнаружены останки кошек, которыми рысь, видимо, питалась.

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Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке начинается традиционная кампания по сбору елей, сосен и пихт для животных. Она пройдёт с 28 декабря по 10 января.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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