Для пандёнка и не только: Москвичей просят нести живые ёлки в зоопарк с 28 декабря

В Московском зоопарке начинается традиционная кампания по сбору елей, сосен и пихт для животных. Она пройдёт с 28 декабря по 10 января. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В Московском зоопарке начинается традиционная акция по сбору елей, сосен и пихт. Хвойные деревья будут принимать с 28 декабря по 10 января. Они украсят вольеры животных, послужат им в качестве игрушек и лакомства", — сказано в публикации.

Подарить зоопарку сосну или ёлку могут только юридические лица, а от физических деревья не примут. Ёлки, которые ранее украшали дома и квартиры, могут представлять опасность для животных: на их ветках нередко остаются фрагменты украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега. А ещё такие деревья теряют свой аромат, из-за чего не вызывают у зверей интереса.

Хвоя, с высоким содержанием витамина С, каротином и полезными аминокислоты замечательного выполняет роль полезного лакомства для многих обитателей зоопарка. Еловые лапы находят очень вкусными винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны и альпаки. А панды и крупные представители семейства кошачьих обожают с ними играть.

А некоторые звери считают, что не существует лучше когтеточек, чем стволы деревьев. Так думают восточноевропейские рыси, пумы, тигры, дальневосточные леопарды и камышовые коты, а ещё степные коты и дальневосточные лесные кошки.

Столичный зоопарк принимает новогодние деревья с 2012 года. Похожая практика распространена во многих зоопарках по всей планете.