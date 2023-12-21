"Любовная любовь": В Московском зоопарке показали, как малышка-панда и её мать резвятся в горе бамбука

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала умилительное видео, на котором малышка-панда резвится в огромной куче бамбука, пока её мать Диндин вылизывает ребёнка. Видно, что пандёнок подрос и отлично себя чувствует.