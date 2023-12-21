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21 декабря, 11:01

"Любовная любовь": В Московском зоопарке показали, как малышка-панда и её мать резвятся в горе бамбука

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда играет в бамбуке

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала умилительное видео, на котором малышка-панда резвится в огромной куче бамбука, пока её мать Диндин вылизывает ребёнка. Видно, что пандёнок подрос и отлично себя чувствует.

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда играет в бамбуке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Любовная любовь. Мама её вылизывает, малышка балуется", — написала Акулова в телеграм-канале.

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда играет в бамбуке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда играет в бамбуке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Вся в отца: Самозабвенные почесушки малютки панды сняли на видео
Вся в отца: Самозабвенные почесушки малютки панды сняли на видео

Напомним, долгожданное потомство появилось у панд Жуи и Диндин в конце лета. Девочка сразу умилила публику, а потом открыла глаза, покрылась шерстью и начала различать предметы. Кроме того, малышка обзавелась боевым характером: грозно рявкает на сотрудников Московского зоопарка и даже кусает маму. А недавно она сделала первые шаги.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Матвей Константинов
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