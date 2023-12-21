"Любовная любовь": В Московском зоопарке показали, как малышка-панда и её мать резвятся в горе бамбука
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда играет в бамбуке
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала умилительное видео, на котором малышка-панда резвится в огромной куче бамбука, пока её мать Диндин вылизывает ребёнка. Видно, что пандёнок подрос и отлично себя чувствует.
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда играет в бамбуке. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Любовная любовь. Мама её вылизывает, малышка балуется", — написала Акулова в телеграм-канале.
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда играет в бамбуке. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Напомним, долгожданное потомство появилось у панд Жуи и Диндин в конце лета. Девочка сразу умилила публику, а потом открыла глаза, покрылась шерстью и начала различать предметы. Кроме того, малышка обзавелась боевым характером: грозно рявкает на сотрудников Московского зоопарка и даже кусает маму. А недавно она сделала первые шаги.
Telegram / Светлана Акулова