Вся в отца: Самозабвенные почесушки малютки панды сняли на видео
В Московском зоопарке сняли милое видео, как маленькая панда чешет животик
Крошка-панда из Московского зоопарка растёт не по дням, а по часам и потихоньку приобретает свои особенности и привычки. Зоологи показали новое видео с любимицей соцсетей, на котором та занята важным делом — чешет покрытое мелкой шерстью брюшко. Любопытно, что позу малышка выбрала достаточно необычную — лёжа на спине, свернувшись калачиком, чтобы задняя лапа доставала до зудящего пятачка. К слову, так же чесаться — задними лапами лёжа на спине, любит папа детёныша — самец Жуи.
В Московском зоопарке сняли милые кадры, как маленькая панда чешет животик. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Здесь явно всё от папы", — шутит в своём телеграм-канале директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Панды действительно любят чесаться. Неспроста на родине этого зверя, в Китае, его называют "медведь-кошка". Да и в целом большая панда настолько сильно отличается от других видов медведей, что долгое время её считали то родственником енота, то выделяли в отдельное семейство. В настоящее время споры систематиков прекратились, мнения сошлись на том, что это всё-таки медведь, ранее других отделившийся от общего для всех медведей предка.
Как уже рассказывал Лайф, малышка-панда родилась в конце лета и сразу же начала умилять всех вокруг. В зоопарке показывали, как она осторожно знакомилась с этим миром: открыла глаза, покрылась шерстью и начала различать предметы. При этом характер у малышки оказался боевой: она грозно рявкала на сотрудников зоопарка и даже кусала маму. А недавно в зоопарке поделились особой радостью: крошка-панда сделала первые шаги.