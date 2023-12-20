Вся в отца: Самозабвенные почесушки малютки панды сняли на видео

Крошка-панда из Московского зоопарка растёт не по дням, а по часам и потихоньку приобретает свои особенности и привычки. Зоологи показали новое видео с любимицей соцсетей, на котором та занята важным делом — чешет покрытое мелкой шерстью брюшко. Любопытно, что позу малышка выбрала достаточно необычную — лёжа на спине, свернувшись калачиком, чтобы задняя лапа доставала до зудящего пятачка. К слову, так же чесаться — задними лапами лёжа на спине, любит папа детёныша — самец Жуи.

Панды действительно любят чесаться. Неспроста на родине этого зверя, в Китае, его называют "медведь-кошка". Да и в целом большая панда настолько сильно отличается от других видов медведей, что долгое время её считали то родственником енота, то выделяли в отдельное семейство. В настоящее время споры систематиков прекратились, мнения сошлись на том, что это всё-таки медведь, ранее других отделившийся от общего для всех медведей предка.