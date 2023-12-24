Малышка-панда тайком от Диндин забралась на весы и ничуть не расстроилась, что растолстела
В Московском зоопарке показали, как пандёнок залез на весы своей мамы Диндин
Пандёнок из Московского зоопарка учится ходить. Видео © t.me / Светлана Акулова
Родившаяся в Московском зоопарке у панд Жуи и Диндин малышка продолжает учиться ходить и берёт новую высоту, на этот раз она забралась на весы, где каждый день взвешивают её маму. Видео публикует гендиректор учреждения Светлана Акулова.
Пандёнок из Московского зоопарка теперь может самостоятельно взвешиваться в вольере. Видео © t.me / Светлана Акулова
Малышка неуверенно, но старательно подтягивается и залазит на весы. Хотя лапы ещё плохо её слушаются, но она не сдаётся и исследует пространство вольера уже не ползком, а маленькими шажками. И всё это с широко раскрытыми на мир глазами — ведь так интересно вокруг!
Напомним, в августе в Московском зоопарке у панд Жуи и Диндин родился детёныш. У малышки уже открылись глазки, а тело покрылось шерстью. Пандёнка постоянно осматривают ветеринары. В середине декабря малышка сделала свои первые шаги. Пока Диндин ежеминутно заботится о своей дочке, Жуи продолжает беззаботную жизнь. Тем временем объявлено голосование по выбору имени для пандёнка.