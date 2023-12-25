Россиянам объяснили, что делать, если домашний питомец наелся ёлочных иголок

Нет ничего страшного, если домашний питомец наелся ёлочных или сосновых иголок. Они не являются токсичными, так как не содержат ядовитых веществ. Об этом сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

С другой стороны, определённая опасность заключается в том, что иголки достаточно острые и жёсткие. Если они попадут в пищеварительный тракт, то могут поранить, проткнуть или вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника, вызвать непроходимость кишечника, что негативно отразится на здоровье питомца Юрий Мануков Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

По его словам, если животное наелось иголок, следует осмотреть питомца и обеспечить ему состояние покоя, в результате чего застрявшие иголки могут сами спровоцировать рвотный рефлекс и выйти наружу.

В случае если иголки не вышли таким образом, нужно вызвать у животного рвоту. Сделать это можно при помощи соляного раствора, который состоит из двух чайных ложек соли на литр воды.

В случае если с момента поедания иголок прошло достаточно времени, рекомендуется дать животному пищу с высоким содержанием растительной клетчатки. Ещё один способ оказать помощь не выходя из дома — влить в рот питомцу вазелин (один кубический миллилитр на килограмм веса), используя шприц без иглы Юрий Мануков Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Вазелин обволакивает инородные предметы, в связи с чем они "безопасно проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся из организма". Мануков призвал хозяев обращаться к ветеринарам, если все вышеперечисленные способы не помогли.