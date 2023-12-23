Кинолог на примере пса-пухляша Кругетса предупредил о страшных последствиях ожирения у собак

Ожирение очень распространено среди домашних собак и является крайне опасным для их здоровья заболеванием — в отличие от людей, лишний вес приводит к серьёзной перестройке в теле четвероногих. Многие владельцы кормят своих питомцев, не зная меры, и тем самым наносят непоправимый вред их организму, отметил кинолог Михаил Меньшиков.

"У собак, в отличие от людей, внутренние органы лежат на мышцах пресса, а не на тазобедренном суставе. Это приводит к опущению органов в случае, если собака имеет лишний вес", — объяснил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Но смещение внутренних органов у собак — ещё не все проблемы. Помимо этого, растёт и нагрузка на сердце, из-за чего минимальная физическая активность приводит к одышке, а также непоправимо портятся суставы, предупредил собеседник интернет-издания.

"В Германии был случай, когда у хаски вес был почти в два раза выше нормы. Под медицинским наблюдением его вес привели в норму и в дальнейшем его состояние стабилизировалось. Известен и случай пса Кругетса из Нижнего Новгорода, который в октябре весил 100 кг, но сел на диету и похудел на 35 кг", — добавил кинолог.

Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Видео © Telegram / SHOT