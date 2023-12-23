Кинолог на примере пса-пухляша Кругетса предупредил о страшных последствиях ожирения у собак
Кинолог Меньшиков: Ожирение у собак приводит к смещению органов
Пёс по кличке Кругетс, который весил почти сто килограммов. Обложка © VK / "Сострадание НН"
Ожирение очень распространено среди домашних собак и является крайне опасным для их здоровья заболеванием — в отличие от людей, лишний вес приводит к серьёзной перестройке в теле четвероногих. Многие владельцы кормят своих питомцев, не зная меры, и тем самым наносят непоправимый вред их организму, отметил кинолог Михаил Меньшиков.
"У собак, в отличие от людей, внутренние органы лежат на мышцах пресса, а не на тазобедренном суставе. Это приводит к опущению органов в случае, если собака имеет лишний вес", — объяснил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Но смещение внутренних органов у собак — ещё не все проблемы. Помимо этого, растёт и нагрузка на сердце, из-за чего минимальная физическая активность приводит к одышке, а также непоправимо портятся суставы, предупредил собеседник интернет-издания.
"В Германии был случай, когда у хаски вес был почти в два раза выше нормы. Под медицинским наблюдением его вес привели в норму и в дальнейшем его состояние стабилизировалось. Известен и случай пса Кругетса из Нижнего Новгорода, который в октябре весил 100 кг, но сел на диету и похудел на 35 кг", — добавил кинолог.
Стокилограммовый Кругетс из Нижнего Новгорода. Видео © Telegram / SHOT
По словам эксперта, при должном уходе даже пёс Кругетс из Нижнего Новгорода может пройти реабилитацию и в дальнейшем прожить хорошую и полноценную жизнь. А уж поправить здоровье для собак с меньшей степенью ожирения тем более вполне посильная задача, если их хозяева в достаточной степени об этом позаботятся, подытожил Меньшиков.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что из-за лишнего веса пёс Кругетс не мог ходить — ему было больно. Чтобы медики смогли сделать собаке рентген, псу требовалось сбросить половину веса — 50 килограммов. К началу ноября Кругетс весил уже 70 килограммов. А недавно стало известно, что он сбросил вес до 64,4 килограмма.